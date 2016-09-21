В 2016 около 300 тысяч мигрантов прибыли в Европу по Средиземному морю

С начала года около 300 тысяч мигрантов прибыли в Европу по Средиземному морю. При этом более трех тысяч человек погибли или пропали без вести в пути.

Больше всего беженцев приняли Греция, Италия и Испания.

По сравнению с минувшим годом миграционный поток в нынешнем году намного слабее.

В 2015-й в Старый Свет прибыли более 1 миллиона человек.

На днях Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию, в которой говорится, что государства должны обеспечить беженцам гуманный, уважающий их достоинство и учитывающий гендерные аспекты своевременный прием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.