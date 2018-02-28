Прямой эфир

В 11 областях Украины перебои с электроснабжением из-за сильных снегопадов и ветра

28 февраля 2018 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Порядка сотни населенных пунктов оказались обесточены в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виной всему обильные снегопады и сильный ветер.

В 11 областях Украины перебои с электроснабжением из-за сильных снегопадов и ветра-1

Из-за срабатывания автоматической системы защиты на ЛЭП в 11 областях произошли перебои с подачей электроэнергии. Поскольку на улице стоят сильные морозы, жителям пострадавших районов приходится непросто.

В устранении неполадок задействованы бригады облэнерго. Кроме того, более 2 тысяч человек и сотни единиц специальной техники заняты расчисткой дорог. Чтобы не мешать работе специалистов, в Киев запрещен въезд крупногабаритного транспорта.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В американском городе Вудленд Парк закрыли все школы 28 февраля из-за угрозы нападения
28 февраля 2018 11:46

В американском городе Вудленд Парк закрыли все школы 28 февраля из-за угрозы нападения

В Италии карабинер несколько раз выстрелил в жену и взял в заложники своих дочерей. Что известно об инциденте?
28 февраля 2018 11:36

В Италии карабинер несколько раз выстрелил в жену и взял в заложники своих дочерей. Что известно об инциденте?

В Канаде олени двигались по тротуару по правилам дорожного движения. Видеофакт
28 февраля 2018 09:03

В Канаде олени двигались по тротуару по правилам дорожного движения. Видеофакт