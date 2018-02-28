В 11 областях Украины перебои с электроснабжением из-за сильных снегопадов и ветра

Новости Украины. Порядка сотни населенных пунктов оказались обесточены в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виной всему обильные снегопады и сильный ветер.

Из-за срабатывания автоматической системы защиты на ЛЭП в 11 областях произошли перебои с подачей электроэнергии. Поскольку на улице стоят сильные морозы, жителям пострадавших районов приходится непросто.

В устранении неполадок задействованы бригады облэнерго. Кроме того, более 2 тысяч человек и сотни единиц специальной техники заняты расчисткой дорог. Чтобы не мешать работе специалистов, в Киев запрещен въезд крупногабаритного транспорта.