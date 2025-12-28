В 1000-м матче Квартальнова минское «Динамо» обыграло московское в матче КХЛ

Минская хоккейная команда «Динамо» одержала победу дома в матче против «Динамо» из Москвы со счетом 5:3. Об этом сообщает официальный Telegram-аккаунт «зубров».

В составе минской команды шайбами отличились Вадим Шипачев, Никита Пышкайло, Сэм Энэс, Сергей Кузнецов. У столичной команды отличились Дилан Сикьюра и Игорь Ожиганов.

Для тренера минского «Динамо» это 1000-я игра в КХЛ в качестве тренера.

«Зубры» после этого матча возглавляют таблицу «Западной конференции», а московское «Динамо» идет четвертым.

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