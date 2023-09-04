Прямой эфир

В 10 км от Беларуси на территории Литвы начались масштабные учения НАТО

04 сентября 2023 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Буквально в 10 километрах от нашей границы, в соседней Литве, 4 сентября развернулись масштабные учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 10 км от Беларуси на территории Литвы начались масштабные учения НАТО-1

Свыше 900 солдат из стран, входящих в Альянс, строят взрывоопасные заграждения, отрабатывают защиту от атомного, биологического и химического оружия, а также выполняют другие задачи инженерного обеспечения. Как на полигонах, так и на гражданской территории, запланировано более интенсивное передвижение военной техники, использование имитационных боеприпасов и пиротехнических зарядов. Маневры продлятся до середины сентября.

# НАТО # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Представитель ЕС Стано призвал РФ вернуться к зерновой сделке
04 сентября 2023 13:17

Представитель ЕС Стано призвал РФ вернуться к зерновой сделке

Резников: один день боевых действий в Украине стоит сто миллионов долларов
04 сентября 2023 13:16

Резников: один день боевых действий в Украине стоит сто миллионов долларов

Путин заявил, что Россия открыта для переговоров по зерновой сделке
04 сентября 2023 13:06

Путин заявил, что Россия открыта для переговоров по зерновой сделке