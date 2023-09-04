В 10 км от Беларуси на территории Литвы начались масштабные учения НАТО

Буквально в 10 километрах от нашей границы, в соседней Литве, 4 сентября развернулись масштабные учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 900 солдат из стран, входящих в Альянс, строят взрывоопасные заграждения, отрабатывают защиту от атомного, биологического и химического оружия, а также выполняют другие задачи инженерного обеспечения. Как на полигонах, так и на гражданской территории, запланировано более интенсивное передвижение военной техники, использование имитационных боеприпасов и пиротехнических зарядов. Маневры продлятся до середины сентября.