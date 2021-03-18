Ужесточение эпидограничений в Польше и Словакии. В каких странах снова растёт заболеваемость коронавирусом?
Рост зараженных и ужесточение карантина: мир продолжает борьбу с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Франции показатель заболеваемости за последние дни вырос более чем на 20 %, в связи с чем в столичном регионе планируют ввести режим самоизоляции по выходным.
В Словакии между тем из-за роста числа инфицированных более чем на месяц продлили режим чрезвычайной ситуации. Жителям запретили туристические поездки за границу.
Непростая ситуация с заболеваемостью и в Польше. Борьбу с вирусом осложняет британский штамм. В связи с этим власти вводят национальный локдаун. С 20 марта по 9 апреля будут закрыты все гостиницы и развлекательные заведения. Ограничат работу торговых центров. Ученики начальных классов вернутся к дистанционному обучению. Если эпидобстановка не улучшится, ограничения усилят.