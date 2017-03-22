Уже 60 миллионов просмотров: любвеобильный гусь продолжает покорять соцсети

Новости США. Американский гусь покорил пользователей социальных сетей всего мира. Видео, где дружелюбная птица торопится обнять свою хозяйку, набрало уже более 60 миллионов просмотров.

Приступы нежности гуся захватывают каждый раз, когда девушка навещает своего питомца. Любвеобильность птицы специалисты объясняют тем, что первые дни жизни он провел именно с ней.

Обычно гуси достаточно агрессивны. Если и спешат навстречу человеку, то с целью атаковать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.