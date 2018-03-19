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Уже 4-й случай за месяц. В Техасе злоумышленник вновь подложил взрывчатку к дому

19 марта 2018 08:48
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Новости США. В техасском Остине вновь гремят взрывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инциденты произошли на юго-западе города. В этот раз обошлось без жертв.

Уже 4-й случай за месяц. В Техасе злоумышленник вновь подложил взрывчатку к дому-1

Среди пострадавших 2 человека. Они госпитализированы с серьёзными ранениями. В общей сложности, это уже четвёртый подобный случай в городе за текущий месяц. Злоумышленник подкладывает к домам мощную взрывчатку, замаскированную под почтовую посылку. Улик он не оставляет.

Уже 4-й случай за месяц. В Техасе злоумышленник вновь подложил взрывчатку к дому-4

Губернатор штата объявил вознаграждение в размере до 15 тысяч долларов за информацию, которая может привести к задержанию причастных к преступлениям.

# Фотофакт # Взрыв

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