Уже 4-й случай за месяц. В Техасе злоумышленник вновь подложил взрывчатку к дому

Новости США. В техасском Остине вновь гремят взрывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инциденты произошли на юго-западе города. В этот раз обошлось без жертв.

Среди пострадавших 2 человека. Они госпитализированы с серьёзными ранениями. В общей сложности, это уже четвёртый подобный случай в городе за текущий месяц. Злоумышленник подкладывает к домам мощную взрывчатку, замаскированную под почтовую посылку. Улик он не оставляет.