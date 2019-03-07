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Утечка газа на заводе произошла в Южной Корее: пострадали более 20 человек

07 марта 2019 11:49
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Новости Южной Кореи. В Республике Корея на мясоперерабатывающем заводе произошла утечка аммиака. Пострадали более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утечка газа на заводе произошла в Южной Корее: пострадали более 20 человек-1

Инцидент произошел в городе Ымсон. Сообщается об утечке 300 килограммов газа. Прибывшие на место происшествия спасатели перекрыли подачу. Работа предприятия приостановлена. По предварительным данным, инцидент произошел из-за повреждения газового вентиля. С отравлением токсинами пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

# Авария # Фотофакт

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