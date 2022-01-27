Прямой эфир

Устроивший стрельбу в Днепре нацгвардеец сдался полиции и рассказал подробности преступления

27 января 2022 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Подробности утренней стрельбы на территории завода в украинском городе Днепр. Солдат-срочник, расстрелявший своих сослуживцев, задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он сам сдался полиции и рассказал все подробности преступления и то, как пытался скрыться.  

Устроивший стрельбу в Днепре нацгвардеец сдался полиции и рассказал подробности преступления-1

Трагедия произошла на охраняемой территории предприятия. Заступив в караул, молодой человек получил автомат и патроны, после чего открыл огонь. В тот момент в помещении вместе с ним находились 22 человека. Погибли пять человек, еще пять ранены, в том числе одна женщина. Выпустив автоматную очередь, военнослужащий сбежал.  

# Стрельба # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На границе с Беларусью застрелился польский солдат
27 января 2022 13:21

На границе с Беларусью застрелился польский солдат

В Германии прошли очередные акции протеста против обязательной вакцинации
27 января 2022 09:16

В Германии прошли очередные акции протеста против обязательной вакцинации

Его возраст – более 3 млрд лет. В США на продажу выставлен уникальный алмаз из космоса
27 января 2022 09:13

Его возраст – более 3 млрд лет. В США на продажу выставлен уникальный алмаз из космоса