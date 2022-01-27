Устроивший стрельбу в Днепре нацгвардеец сдался полиции и рассказал подробности преступления

Новости Украины. Подробности утренней стрельбы на территории завода в украинском городе Днепр. Солдат-срочник, расстрелявший своих сослуживцев, задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он сам сдался полиции и рассказал все подробности преступления и то, как пытался скрыться.

Трагедия произошла на охраняемой территории предприятия. Заступив в караул, молодой человек получил автомат и патроны, после чего открыл огонь. В тот момент в помещении вместе с ним находились 22 человека. Погибли пять человек, еще пять ранены, в том числе одна женщина. Выпустив автоматную очередь, военнослужащий сбежал.