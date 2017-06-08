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Устроившие серию нападений в Тегеране террористы были гражданами Ирана

08 июня 2017 12:46
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Новости Ирана. У террористов, атаковавших парламент в Тегеране и музей имама Хомейни, было иранское гражданство. Все они примкнули к террористической организации, которая взяла на себя ответственность за нападение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне мужчины ворвались в здание парламента в Тегеране, расстреляли охранника и захватили заложников. Одновременно другая группа напала на мавзолей лидера исламской революции имама Хомейни недалеко от столицы. Женщина-смертница взорвала себя. Через несколько часов противостояния всех экстремистов ликвидировали. В результате терактов погибли 16 человек, десятки ранены.

# Теракт

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