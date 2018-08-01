Установлены личности погибших в ЦАР российских журналистов

Их личности подтверждены. Это военный корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Официальный представитель МИД России сообщила, что

Напомним, с многочисленными огнестрельными ранениями жертвы были обнаружены в автомобиле. По одной из версий, мужчин хотели ограбить – при них была дорогая аппаратура и крупная сумма денег.