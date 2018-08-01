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Установлены личности погибших в ЦАР российских журналистов

01 августа 2018 17:00
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Новости России. В Центрально-Африканской Республике завершено опознание погибших российских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлены личности погибших в ЦАР российских журналистов -1

Их личности подтверждены. Это военный корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Официальный представитель МИД России сообщила, что

тела сотрудников СМИ доставят на родину 4-го августа 

Установлены личности погибших в ЦАР российских журналистов -4

Напомним, с многочисленными огнестрельными ранениями жертвы были обнаружены в автомобиле. По одной из версий, мужчин хотели ограбить – при них была дорогая аппаратура и крупная сумма денег.

# Убийство # Фотофакт

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