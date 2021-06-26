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Установлена личность мужчины, который напал с ножом на людей в Германии

26 июня 2021 18:46
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Новости Германии. Стали известны новые подробности нападения в Германии. Нападавшим оказался выходец из Сомали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлена личность мужчины, который напал с ножом на людей в Германии-1

Мужчина проживал в приюте для бездомных и проходил лечение в психиатрической больнице. Однако следователи не исключили исламистских мотивов, которыми мог руководствоваться нападавший. Сейчас эта информация проверяется.

Установлена личность мужчины, который напал с ножом на людей в Германии-4

Напомним, в центре города Вюрцбург мужчина с ножом напал на людей. Погибли три человека, шестеро пострадали. Прибывшие полицейские открыли огонь по нападавшему. Злоумышленник был ранен в ногу. Место ЧП до сих пор оцеплено полицией.

# Нападение # Фотофакт

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