Установлена личность мужчины, который напал с ножом на людей в Германии

Новости Германии. Стали известны новые подробности нападения в Германии. Нападавшим оказался выходец из Сомали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина проживал в приюте для бездомных и проходил лечение в психиатрической больнице. Однако следователи не исключили исламистских мотивов, которыми мог руководствоваться нападавший. Сейчас эта информация проверяется.