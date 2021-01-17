«Ускользающая красота». Вот такие работы представили на фестивале ледяных скульптур в Перми

Новости России. Фестиваль ледяных фигур прошел в Перми. В нем приняли участие 30 мастеров из 14 городов России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Фестиваль ледяных фигур прошел в Перми. В нем приняли участие 30 мастеров из 14 городов России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 100 кубометров природного льда были добыты для конкурса и разрезаны на блоки.
Тема фестиваля – «Ускользающая красота». На создание ледяных фигур скульпторам было отведено 48 часов. Работая в командах по двое, мастера создали 15 скульптур.
Победу одержала работа «Ты прекрасна» участников из Екатеринбурга.
Бронза досталась работе «Маленький удильщик», выполненной командой участников из Москвы и Беларуси.