Усилят контроль на границах. ЕС создаёт Европейское агентство по предоставлению убежища

О праве беженцев на достойную жизнь вдруг синхронно забыли партнеры по Евросоюзу. Но, кажется, потихоньку начинают прозревать. Стало известно, что в ЕС создадут Европейское агентство по предоставлению убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По замыслу, оно будет взаимодействовать как со странами союза, так и с третьими государствами. И, самое главное, благодаря ему все соответствующие бюрократические процедуры, так по крайней мере планируется, станут одинаковыми, быстрыми и качественными.