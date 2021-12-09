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Усилят контроль на границах. ЕС создаёт Европейское агентство по предоставлению убежища

09 декабря 2021 19:34
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О праве беженцев на достойную жизнь вдруг синхронно забыли партнеры по Евросоюзу. Но, кажется, потихоньку начинают прозревать. Стало известно, что в ЕС создадут Европейское агентство по предоставлению убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По замыслу, оно будет взаимодействовать как со странами союза, так и с третьими государствами. И, самое главное, благодаря ему все соответствующие бюрократические процедуры, так по крайней мере планируется, станут одинаковыми, быстрыми и качественными.  

Усилят контроль на границах. ЕС создаёт Европейское агентство по предоставлению убежища-1

Агентство создается в рамках обсуждения нового пакта ЕС по миграции. В документе предлагается усилить контроль на внешних границах Евросоюза и ускорить процесс рассмотрения запросов на предоставление убежища. 

Усилят контроль на границах. ЕС создаёт Европейское агентство по предоставлению убежища-4

Также в пакте говорится о возможности для государств-членов не только принимать мигрантов, прибывших в одну из стран союза, но также брать на себя финансовые обязательства по выдворению не получивших право остаться в ЕС.  

# Европейский союз # Фотофакт

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