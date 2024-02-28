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Ушёл из жизни экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

28 февраля 2024 07:52
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Скончался бывший глава правительства СССР Николай Рыжков, пишет РИА Новости.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале 28 февраля сообщила, что в возрасте 94 лет умер Николай Иванович Рыжков. Матвиенко отметила, что Рыжков являлся «государственным деятелем уникального масштаба».

Николай Рыжков в период с 1985 по 1991 год находился на посту председателя Совета министров СССР. Был избран депутатом Государственной думы II и III созывов. С 2003 по 2023 год Рыжков представлял Белгородскую область в Совете Федерации.

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