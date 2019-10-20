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Ущерб от действий протестующих в Барселоне составит более 2,5 миллионов евро

20 октября 2019 13:58
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Новости Испании. Еще одна неспокойная ночь в Барселоне. После отказа властей Испании сесть за стол переговоров каталонцы вновь устроили беспорядки на улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб от действий протестующих в Барселоне составит более 2,5 миллионов евро-1

Мэрия Барселоны уже подсчитала примерный ущерб от действий протестующих – более 2,5 миллионов евро.

Ущерб от действий протестующих в Барселоне составит более 2,5 миллионов евро-4

Митинги и беспорядки начались в столице Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости региона в 2017 году.

Ущерб от действий протестующих в Барселоне составит более 2,5 миллионов евро-7

# Акции протеста # Фотофакт

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