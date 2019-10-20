Ущерб от действий протестующих в Барселоне составит более 2,5 миллионов евро

Новости Испании. Еще одна неспокойная ночь в Барселоне. После отказа властей Испании сесть за стол переговоров каталонцы вновь устроили беспорядки на улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэрия Барселоны уже подсчитала примерный ущерб от действий протестующих – более 2,5 миллионов евро.