Ущерб от действий протестующих в Барселоне составит более 2,5 миллионов евро

Новости Испании. Еще одна неспокойная ночь в Барселоне. После отказа властей Испании сесть за стол переговоров каталонцы вновь устроили беспорядки на улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Еще одна неспокойная ночь в Барселоне. После отказа властей Испании сесть за стол переговоров каталонцы вновь устроили беспорядки на улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мэрия Барселоны уже подсчитала примерный ущерб от действий протестующих – более 2,5 миллионов евро.
Митинги и беспорядки начались в столице Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости региона в 2017 году.