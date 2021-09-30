Уровень рек может повыситься ещё больше. Около 200 семей пострадали при наводнении в Таиланде

Новости Таиланда. Семь человек погибли, один пропал без вести при наводнении в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько городов и деревень оказались отрезанными от внешнего мира потоками воды. От сильнейшего паводка пострадали более 200 тысяч семей.