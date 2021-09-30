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Уровень рек может повыситься ещё больше. Около 200 семей пострадали при наводнении в Таиланде

30 сентября 2021 08:55
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Новости Таиланда. Семь человек погибли, один пропал без вести при наводнении в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уровень рек может повыситься ещё больше. Около 200 семей пострадали при наводнении в Таиланде -1

Несколько городов и деревень оказались отрезанными от внешнего мира потоками воды. От сильнейшего паводка пострадали более 200 тысяч семей.  

Уровень рек может повыситься ещё больше. Около 200 семей пострадали при наводнении в Таиланде -4

Тысячи людей ждут помощи на крышах своих домов. В зону бедствия прибыл премьер страны. Местных жителей предупредили о том, что уровень рек может повыситься еще больше, что может вызвать наводнение в столице страны Бангкоке.  

# Наводнение # Фотофакт

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