Уровень инфляции в Чехии достиг 17,5%. Это максимум за 28 лет

Новости Чехии. Уровень инфляции в Чехии достиг 17,5 %, оказавшись максимальным за 28 лет. Об этом сообщило национальное статистическое управление, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ведомства, больше всего подорожали энергоносители и продукты питания. Цены на муку за год выросли на 60 %, на хлеб – на 30 %. Более чем на 60 % выросла стоимость сливочного масла.

Потяжелели и счета за коммунальные услуги. Электроэнергия обходится чехам на 33 % дороже, чем год назад. А стоимость газа взлетела на 60 %. На 5 % подорожала и аренда жилья.