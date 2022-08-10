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Уровень инфляции в Чехии достиг 17,5%. Это максимум за 28 лет

10 августа 2022 15:47
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Новости Чехии. Уровень инфляции в Чехии достиг 17,5 %, оказавшись максимальным за 28 лет. Об этом сообщило национальное статистическое управление, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уровень инфляции в Чехии достиг 17,5%. Это максимум за 28 лет-1

По данным ведомства, больше всего подорожали энергоносители и продукты питания. Цены на муку за год выросли на 60 %, на хлеб – на 30 %. Более чем на 60 % выросла стоимость сливочного масла.  

Потяжелели и счета за коммунальные услуги. Электроэнергия обходится чехам на 33 % дороже, чем год назад. А стоимость газа взлетела на 60 %. На 5 % подорожала и аренда жилья.  

Уровень инфляции в Чехии достиг 17,5%. Это максимум за 28 лет-4

Приходится задуматься жителям страны и прежде, чем сесть за руль – бензин подорожал более чем на 43 %.  

# Экономический кризис # Новости Чехии # Фотофакт

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