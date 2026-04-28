Уровень безработицы в Испании достиг 11%

Высокие тарифы на коммуналку – лишь часть экономических проблем, с которыми сегодня сталкиваются европейские страны. Так, в Испании наблюдается серьезный рост безработицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным национальной статистики, ее уровень за три месяца 2026 года приблизился к 11 %.

Экономика потеряла более 170 тысяч рабочих мест – это на 77 тысяч больше, чем за последний квартал 2025-го. Число людей без стабильного дохода увеличилось более чем на 230 тысяч и достигло отметки в 2 миллиона 700 тысяч. Для сравнения: сопоставимый скачок последний раз наблюдался в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

При этом эксперты отмечают: реальная ситуация может быть еще сложнее. В стране остается высокой доля скрытой безработицы и неформальной занятости – многие работают неполный день или вне официальной статистики. В результате Испания продолжает удерживать антирекорд в Европейском союзе – здесь по-прежнему самый высокий уровень безработицы в ЕС.