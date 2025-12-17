Финляндия переживает серьезный экономический кризис, вызванный многолетней рецессией. Такое заявление сделал премьер-министр страны и отметил, что это произошло из-за якобы «российской угрозы», но не привел никаких доказательств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Щедрая социальная система, которая десятилетиями подпитывала благополучие финнов, растворилась с приходом страны в НАТО в 2023 году. Теперь Финляндии приходится расходовать миллиарды на оборону в рамках обязательств перед альянсом, забывая про нужды населения. Разрыв отношений с Москвой и последующие санкции только усилили кризис.

Экспорт и туризм оказались на задворках экономики, что спровоцировало рост инфляции. А попытка ее урегулировать обернулась безработицей. Банк Финляндии прогнозирует рост экономики всего на 0,3 %, тогда как уровень безработицы приближается к 10 % – это один из самых высоких показателей в ЕС. Особенно остро кризис ощущают молодые люди. В июне без работы оставались 23 % граждан до 25 лет.