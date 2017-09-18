Ураган, оставивший десятки жертв в Румынии, движется к Украине

Новости Украины. Около 500 населенных пунктов остались без электроснабжения в Украине. Страну накрывает пришедший из Румынии ураган, жертвами которого там стали 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В закарпатской области упавшие на железнодорожные пути деревья привели к нарушениям в сообщении поездов.

Экстренные службы Украины просят жителей не покидать свои дома. Тем временем последствия непогоды устраняют в Румынии, Сербии, Хорватии, Украине, а также Боснии и Герцеговине. Результаты разгула стихии приблизительно одинаковы: поваленные деревья, сорванные кровли домов, перебои в электроснабжении и подтопления.