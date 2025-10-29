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Ураган «Мелисса» несёт разрушения: Ямайке грозят наводнения, есть погибшие

29 октября 2025 06:37
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Ураган «Мелисса» несёт разрушения: Ямайке грозят наводнения, есть погибшие-0

На Ямайке неутихающий ураган «Мелисса» вызвал наводнения и разрушения, пишет ТАСС.

В Министерстве здравоохранения и благополучия Ямайки информировали о гибели по меньшей мере 3 человек из-за природной стихии.

28 октября утром скорость ветра в зоне урагана составила 75 м/с, порывы достигали 82 м/с. 29 октября, согласно данным специалистов, скорость ветра может составить 60 м/с с порывами до 72 м/с.

Синоптики прогнозируют на Ямайке опасные для жизни ветры катастрофической силы и наводнения.

Фото: Pinterest

# Природные явления

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