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Ураган «Мария» достиг максимальной пятой категории: серьезные жертвы понесла Доминика

19 сентября 2017 08:29
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Максимальной – пятой категории – достиг ураган «Мария». Скорость ветра составляет 260 км/час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган «Мария» достиг максимальной пятой категории: серьезные жертвы понесла Доминика-1

Его первой жертвой стало островное государство Доминика. Премьер-министр сообщил о разрушенных домах и серьезных подтоплениях.

В связи с приближением урагана президент США ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях – Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.

Ураган «Мария» достиг максимальной пятой категории: серьезные жертвы понесла Доминика-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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