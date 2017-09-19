Ураган «Мария» достиг максимальной пятой категории: серьезные жертвы понесла Доминика

Максимальной – пятой категории – достиг ураган «Мария». Скорость ветра составляет 260 км/час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его первой жертвой стало островное государство Доминика. Премьер-министр сообщил о разрушенных домах и серьезных подтоплениях.

В связи с приближением урагана президент США ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях – Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.