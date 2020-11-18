Ураган «Йота» уничтожил почти всю инфраструктуру острова в Колумбии

Обрушившийся на Колумбию ураган «Йота» практически стер с лица земли остров Провиденсия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате мощного удара стихии оказались разрушены 80 % построек, остальные 20 % зданий серьезно повреждены. От инфраструктуры острова, где проживают около 6 000 человек, почти ничего не осталось. По подсчетам властей, чтобы восстановить все уничтоженные здания, потребуется несколько лет.