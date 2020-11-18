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Ураган «Йота» уничтожил почти всю инфраструктуру острова в Колумбии

18 ноября 2020 10:29
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Обрушившийся на Колумбию ураган «Йота» практически стер с лица земли остров Провиденсия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган «Йота» уничтожил почти всю инфраструктуру острова в Колумбии-1

В результате мощного удара стихии оказались разрушены 80 % построек, остальные 20 % зданий серьезно повреждены. От инфраструктуры острова, где проживают около 6 000 человек, почти ничего не осталось. По подсчетам властей, чтобы восстановить все уничтоженные здания, потребуется несколько лет.

Ураган «Йота» уничтожил почти всю инфраструктуру острова в Колумбии-4

А в Никарагуа наводнения и оползни, вызванные штормом, привели к гибели шести человек. Стихия нанесла катастрофический ущерб, масштабы которого пока не определены. Свыше 63 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться во временные убежища.

# Ураганы # Фотофакт

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