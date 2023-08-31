Ураган «Идалия» обрушился на Флориду. Эвакуироваться пришлось миллионам жителей штата

Миллионы жителей американского штата эвакуировались или укрылись в домах и убежищах после предупреждения о поднятии уровня моря. Авиакомпании отменили более 850 рейсов, оказались задержаны почти столько же. Несколько аэропортов временно прекратили работу. По прогнозам синоптиков, «Идалия», пройдя над теплыми водами Мексиканского залива, вызовет разрушительные ветры и проливные дожди, которые приведут к затоплению прибрежных районов. Повышение уровня воды может составить до 5 метров.