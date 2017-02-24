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Ураган «Дорис» в Великобритании унес жизнь человека

24 февраля 2017 07:32
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Новости Великобритании. Ураган «Дорис» свирепствует в Великобритании. Уже известно об одной жертве. В результате сорванной кровли дома погибла женщина.

Из-за шквалистого ветра в лондонском Хитроу отменены десятки авиарейсов, непогода также нарушила расписание поездов и работу Ливерпульского порта. Шторм принес с собой ливневые дожди, а Шотландию и вовсе накрыло снегопадом. За несколько часов здесь выпало около 30 сантиметров осадков.

Синоптики предупреждают о наводнениях. Стихия ослабеет лишь к воскресенью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ураганы

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