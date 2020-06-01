Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие

Жертвами стихии стали 9 человек. Не исключается, что их количество возрастет.

Новости Сальвадора. На Сальвадор обрушился ураган «Аманда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Шторм принес с собой ливни и сильный ветер. Начались масштабные наводнения. В результате схода оползня несколько сотен семей остались без крова. В районах наблюдаются перебои с подачей электричества.