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Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие

01 июня 2020 09:28
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Новости Сальвадора. На Сальвадор обрушился ураган «Аманда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами стихии стали 9 человек. Не исключается, что их количество возрастет.

Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие-1

Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие-3

Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие-5

Поисково-спасательные работы продолжаются. Шторм принес с собой ливни и сильный ветер. Начались масштабные наводнения. В результате схода оползня несколько сотен семей остались без крова. В районах наблюдаются перебои с подачей электричества.

Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие-8

Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие-10

Граждан размещают во временных центрах. На всей территории страны введен 15-дневный режим чрезвычайного положения.

# Ураганы # Фотофакт

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