Упрощение допуска к Олимпиаде и отмена ряда санкций: итоги встречи делегаций КНДР и Южной Кореи

Новости Северной Кореи. Снижение военной напряженности, воссоединение семей и участие в Олимпийских играх. Именно эти темы стали ключевыми на переговорах между представителями Северной и Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам встречи, которая состоялась впервые после трехлетнего перерыва, было решено продолжить диалог на высоком уровне для нормализации отношений между двумя странами. Кроме того, стороны обсудили

возможность совместного выхода делегаций на церемониях открытия и закрытия Олимпиады в Пхенчхане.

Пхеньян намерен отправить на Игры спортсменов, журналистов, высокопоставленных чиновников, а также организованные группы болельщиков. Сеул, в свою очередь, согласился отменить ряд санкций, скоординировав свои действия с ООН, чтобы упростить допуск спортсменов КНДР к Олимпиаде.