Прямой эфир

Упавшие ракеты в Польше не российские – так считают 6 стран-участниц НАТО

17 ноября 2022 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вывести конфликт в Украине на новый, мировой уровень хотят в Киеве. Это наглядно показал инцидент с упавшими ракетами в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Упавшие ракеты в Польше не российские – так считают 6 стран-участниц НАТО-1

Украинское правительство поспешило сразу же обвинить во всем Россию. Однако поддержки со стороны Европы не последовало. Большинство стран НАТО воздержались от обвинений в сторону Москвы. По словам президента Турции, еще шесть участников Альянса пришли к выводу, что упавшая в Польше ракета не является российской. Как считают эксперты, такая сдержанность в суждениях говорит о том, что в Европе понимают: инцидент в Польше – провокация.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Россия, Турция и Украина продлили зерновую сделку
17 ноября 2022 14:44

Россия, Турция и Украина продлили зерновую сделку

Латвия перевыполнила план по сносу советских памятников
17 ноября 2022 13:40

Латвия перевыполнила план по сносу советских памятников

В Финляндии рост цен на продукты побил 40-летний рекорд
17 ноября 2022 11:06

В Финляндии рост цен на продукты побил 40-летний рекорд