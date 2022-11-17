Упавшие ракеты в Польше не российские – так считают 6 стран-участниц НАТО

Вывести конфликт в Украине на новый, мировой уровень хотят в Киеве. Это наглядно показал инцидент с упавшими ракетами в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинское правительство поспешило сразу же обвинить во всем Россию. Однако поддержки со стороны Европы не последовало. Большинство стран НАТО воздержались от обвинений в сторону Москвы. По словам президента Турции, еще шесть участников Альянса пришли к выводу, что упавшая в Польше ракета не является российской. Как считают эксперты, такая сдержанность в суждениях говорит о том, что в Европе понимают: инцидент в Польше – провокация.