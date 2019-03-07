Университет в Глазго эвакуировали из-за подозрительной посылки

Новости Великобритании. Странный конверт нашли во время сортировки почты. Как стало известно, внутри находились несколько взрывных устройств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, что ранее подобные посылки были обнаружены на вокзале и в аэропортах Лондона. По мнению полиции, их отправителем может быть одно и то же лицо. Отдел по борьбе с терроризмом продолжает расследование.