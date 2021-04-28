Уникальное астрономическое явление наблюдали люди по всему миру. Вот кадры первого в этом году суперлуния

Суперлуние на планете. Первое в 2021 году уникальное астрономическое явление наблюдали жители Китая. Запечатлеть завораживающую сцену устремились фотографы по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суперлуние – это момент, когда полная Луна находится на максимально близком расстоянии от Земли и кажется больше и ярче, чем обычно. Насладились красотой небесного светила и жители Иерусалима. Молодые люди, шутя, пытались поймать руками огромный шар.

Появилась розовая Луна и за древнегреческим храмом Посейдона в Греции. Уже увидели ее в Германии, Турции, Австралии, Аргентине и Венесуэле.