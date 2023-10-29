Уничтожено 150 подземных тоннелей. Израиль объявил о начале нового этапа военной операции в Газе

Не зря вопросы обеспечения безопасности выходят на первый план. За последние годы уровень геополитической напряжённости в мире достиг максимальных значений, а горячих точек на карте становится всё больше. Сегодня внимание международного сообщества сконцентрировано на Ближнем Востоке. Израиль объявил о начале нового этапа военной операции в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению официального представителя министра обороны, подразделения ЦАХАЛ вошли в северную часть анклава и продолжают вести там бои. Израильская армия наносит массированные удары по объектам ХАМАС. Уничтожено более 150 подземных тоннелей. Представители военного ведомства вновь призвали жителей Газы срочно эвакуироваться на юг анклава, в наиболее безопасные районы. Минздрав Газы сообщил, что количество погибших в секторе мирных жителей превысило 8 тысяч. Города стоят в руинах. Разрушены и больницы. Международный комитет Красного Креста призвал к немедленному прекращению боевых действий в регионе для доставки гуманитарной помощи.