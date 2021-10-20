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Умирают, проведя несколько дней в машине скорой. В больницах Румынии не хватает мест

20 октября 2021 08:49
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В Румынии большинство больниц переполнено. Там не хватает мест для пациентов с тяжелой формой COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Умирают, проведя несколько дней в машине скорой. В больницах Румынии не хватает мест-1

По всей стране 1 750 человек находятся в реанимации. Некоторые пациенты несколько дней проводят в машинах скорой помощи, кто-то умирает, так и не попав внутрь больницы. Основной причиной коллапса считают самый низкий в Евросоюзе темп вакцинации.  

Умирают, проведя несколько дней в машине скорой. В больницах Румынии не хватает мест-4

Не справляются и в Великобритании. Там растет заболеваемость COVID-19 из-за распространения нового штамма коронавируса. Только за сутки в стране скончались 223 пациента, что является максимумом с марта 2021 года.  

# Коронавирус # Фотофакт

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