Умирают, проведя несколько дней в машине скорой. В больницах Румынии не хватает мест

В Румынии большинство больниц переполнено. Там не хватает мест для пациентов с тяжелой формой COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране 1 750 человек находятся в реанимации. Некоторые пациенты несколько дней проводят в машинах скорой помощи, кто-то умирает, так и не попав внутрь больницы. Основной причиной коллапса считают самый низкий в Евросоюзе темп вакцинации.