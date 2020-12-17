Умерли более 13,5 тысяч заболевших. Коронавирус побил два мировых антирекорда

17 декабря COVID-19 установил два новых мировых антирекорда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За минувшие сутки вирусом заразились более 715 тысяч жителей планеты, умерли свыше 13,5 тысяч. Рейтинг антилидеров по смертности и заболеваемости по-прежнему возглавляют США.

Пытаясь уменьшить рост зараженных, страны вводят жесткие ограничения. Словения продлила срок действия режима эпидемии. В Дании с 17 декабря дня закрыты все торговые центры. А в Чехии уже 18 декабря начинает действовать комендантский час.

Став главной проблемой 2020 года, пандемия выявила в здравоохранении многих стран серьезные пробелы. В перуанской Лиме на улицы вышли сотни медиков. Работники негативно высказываются об условиях труда и требуют повышения зарплаты. В больницах страны не хватает лекарств и мест для пациентов. Организация работы и низкие зарплаты стали причиной возмущения и аргентинских медиков. 16 декабря подобные митинги прошли также в Украине.