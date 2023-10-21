Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова

Скончалась олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова, пишет ТАСС.

О смерти 59-летней спортсменки сообщил ее бывший муж Леонид Резцов. По сведениям, которыми владеет Резцов, женщина скончалась 19 октября 2023 года в реанимации. Информацией об официальных причинах смерти биатлонистки бывший супруг не располагает.

В 1988 году Резцова стала обладательницей золотой медали на Олимпиаде по лыжным гонкам в эстафете. В 1992 году спортсменка выиграла золото Олимпиады в биатлонном спринте, а в 1994 году завоевала золото в биатлонной эстафете. Также она являлась серебряным призером Олимпиады в лыжных гонках и бронзовой медалисткой Игр в биатлоне. Анфиса Резцова – трехкратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер мировых первенств по лыжным гонкам, в биатлоне она выиграла серебро на чемпионате мира 1992 года, а также дважды одержала победу в общем зачете Кубка мира.