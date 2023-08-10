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Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко

10 августа 2023 08:59
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Советский и российский космонавт Александр Викторенко ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом стало известно в четверг, 10 августа, информирует ТАСС. 

Викторенко родился 29 марта 1947 года. На его счету 4 выхода в открытый космос на орбитальную станцию «Мир», он пробыл в условиях невесомости 489 суток.

Александр Викторенко отмечен медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, а почетными орденами Ленина, Октябрьской Революции и Дружбы народов (1992), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени и восемью медалями.

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