Умер поэт и автор песни «Трус не играет в хоккей» Николай Добронравов

Поэт и автор песен Николай Добронравов, муж композитора Александры Пахмутовой, умер на 95-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил певец Николай Басков, передает РИА Новости.

Добронравов появился на свет 22 ноября 1928 года, закончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР, а в 1970 г. стал членом Союза писателей СССР. Его песни, написанные Пахмутовой, стали популярны и звучали в репертуаре многих исполнителей: «Трус не играет в хоккей», «Главное, ребята, сердцем не стареть!» и другие. За свой труд в области литературы и искусства Добронравов был удостоен множества наград и орденов.