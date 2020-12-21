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Умер один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский

21 декабря 2020 14:57
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Ушел из жизни советский писатель, сатирик и сценарист Александр Курляндский. Ему было 82 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умер один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский-1

Александр Ефимович выступил одним из сценаристов мультсериала «Ну, погоди!». Он также работал над такими мультфильмами, как «Баба-яга против!», «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша», «Яблочный пирог». А юмористические рассказы Курляндского были экранизированы в передаче «Ералаш». Автор также писал книги для детей.

Причины смерти Александра Курляндского не сообщаются.  

# Некролог # Фотофакт

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