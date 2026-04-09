Умер актер из «Игры престолов» Майкл Патрик

Актер Майкл Патрик, известный по сериалу «Игра престолов», скончался в возрасте 35 лет, сообщила его жена Наоми Шиэн. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, он скончался через десять дней после госпитализации, проведя свои последние дни в хосписе в Северной Ирландии. В 2023 году у актера было диагностировано заболевание двигательных нейронов, которое вызывает постепенный паралич и потерю жизненно важных функций.

Несмотря на свое тяжелое состояние, Патрик продолжал выступать в театре Белфаста и даже сыграл Ричарда III, уже передвигаясь на инвалидной коляске.

За свою карьеру он снялся более чем в 20 проектах, в том числе в сериалах «Голубые огни» и «Этот город».

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