Ульянов: Финляндия первой пострадает в случае конфликта между РФ и НАТО

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что присоединение Финляндии к НАТО не очень выгодно ей, поскольку в случае военного конфликта между РФ и Альянса первой пострадает Финляндия. Об это пишет РИА Новости.

По его мнению, Россия всегда рассматривала Финляндия как нейтральную и дружелюбную державу, но ее присоединение к НАТО вынудило РФ принять меры. Также Ульянов отметил, что между США и Финляндией было подписано соглашение о военном сотрудничестве, что бросает серьезный вызов России. После вступления в НАТО Финляндии Президент Путин объявил, что в стране начнется формирование Ленинградского военного округа.