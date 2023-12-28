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Ульянов: Финляндия первой пострадает в случае конфликта между РФ и НАТО

28 декабря 2023 11:59
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Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что присоединение Финляндии к НАТО не очень выгодно ей, поскольку в случае военного конфликта между РФ и Альянса первой пострадает Финляндия. Об это пишет РИА Новости.

По его мнению, Россия всегда рассматривала Финляндия как нейтральную и дружелюбную державу, но ее присоединение к НАТО вынудило РФ принять  меры. Также Ульянов отметил, что между США и Финляндией было подписано соглашение о военном сотрудничестве, что бросает серьезный вызов России. После вступления в НАТО Финляндии Президент Путин объявил, что в стране начнется формирование Ленинградского военного округа.

# Международная политика

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