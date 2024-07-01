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Ультраправые победили в первом туре выборов в парламент Франции

01 июля 2024 12:33
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«Национальное объединение» и союзные силы победили на первом туре партийных выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Об этом пишет РИА Новости.

«Новый народный фронт» занял вторую строчку с 27,98 %, а на третьем месте оказалась коалиция президента Макрона с 20,76 %. По результатам первого тура было избрано 39 депутатов от «Национального союза», 32 – от «Нового народного фронта» и два – от коалиции президента Франции Эммануэля Макрона. Второй тур состоится 7 июля.

Эти выборы проходят в сжатые сроки после того, как Макрон упразднил Национальное собрание и объявил внеочередные выборы.

# Международная политика

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