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Улицы превратились в реки. В Саудовской Аравии сильное наводнение

25 ноября 2022 11:10
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Новости Саудовской Аравии. Сильное наводнение обрушилось на западные районы Саудовской Аравии. В результате улицы Джидды практически ушли под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улицы превратились в реки. В Саудовской Аравии сильное наводнение-1

По ним, как по рекам, буквально плывут личные вещи людей и машины. Часть припаркованных автомобилей и вовсе затонула, а продуктовые палатки снесло мощным течением.

Улицы превратились в реки. В Саудовской Аравии сильное наводнение-4

В результате непогоды отменены занятия в школах и университетах города. Приостановить работу вынужден был и международный аэропорт Джидды.

# Наводнение # Фотофакт

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