Улицы превратились в реки. В Саудовской Аравии сильное наводнение

Новости Саудовской Аравии. Сильное наводнение обрушилось на западные районы Саудовской Аравии. В результате улицы Джидды практически ушли под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ним, как по рекам, буквально плывут личные вещи людей и машины. Часть припаркованных автомобилей и вовсе затонула, а продуктовые палатки снесло мощным течением.