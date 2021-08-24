Украину ждёт серьёзный кризис? Какое мнение высказали политологи и экономисты в День независимости страны

Новости Украины. Украина отмечает 24 августа День независимости. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день в Украине отмечают с размахом. По всей стране пройдут праздничные мероприятия, а в Киеве – масштабный военный парад.

Вот только политологи и экономисты не разделяют праздничного настроения. По их мнению, итоги 30-летней независимости весьма нерадостны. Хотя бы потому, что она является единственной из бывших советских республик, которая не достигла ВВП уровня 1991 года. За 30 лет независимости Украина не добилась значительных достижений ни в экономике, ни в социальной сфере, а ее население сократилось с 52 до 37 миллионов человек. В стране высокий уровень трудовой миграции. Под большим вопросом предстоящий отопительный сезон.