Украину может ждать дефолт уже в августе

Украина может объявить дефолт в августе, если не договорится о пересмотре долгов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Economist.

Первый раунд обсуждений реструктуризации 20-миллиардного долга не привел к согласию. Дефолт может стать катастрофой для страны. Финансирование экономики Украины основано на поставках оружия, а помощь наличными не покрывает всех расходов.

Частный сектор боится, что реструктуризация долга переложит финансовое бремя на них. На оборону Украина выделяет около половины своего годового бюджета, однако внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов.