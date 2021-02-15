Украинский телеканал ZIK подал иск в Верховный суд. Указ Зеленского хотят признать незаконным

Новости Украины. Украинский телеканал ZIK подал в Верховный суд иск о признании указа президента Зеленского о закрытии трех каналов незаконным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каналы «112 Украина» и NewsOne планируют это сделать в течение нынешней недели.

15 февраля в Верховном суде будет рассмотрен иск в отношении санкций против трех телеканалов, поданный известным харьковским юристом и правозащитником. Роман Лихачев заявляет, что потеря доступа к телепрограммам является нарушением, предусмотренным Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.