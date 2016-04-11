Новости Украины. Украинский премьер Арсений Яценюк подал в отставку. Об этом политик заявил в телеобращении. 12 апреля его прошение будет внесено на рассмотрение в Верховную Раду, но аналитики не сомневаются, что депутаты его одобрят.

Яценюк возглавлял украинское правительство с февраля 2014 года. Планируется, что завтра на парламентской сессии в Верховной Раде депутаты сразу утвердят и кандидатуру нового премьера. Наиболее вероятным претендентом является нынешний спикер парламента, Владимир Гройсман. Также о готовности возглавить новое правительство страны в марте заявила министр финансов Наталия Яресько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.