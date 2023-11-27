Украинский пленный заявил о большом количестве «отказников» в ВСУ

Офицер ВСУ Богдан Куманский рассказал о существующих в Вооруженных силах Украины трудностях, в том числе о наличии большого количества «отказников» и случаев несанкционированного оставления частей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Минобороны РФ.

Он высказал предположение, что многие люди не хотят быть «мясом» на передовой. По сообщению Генпрокуратуры Украины, за 9 месяцев текущего года из ВСУ сбежали 4638 военнослужащих, а 10940 покинули часть.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковость положения на фронте и отметил, что серьезного прорыва не предвидится.