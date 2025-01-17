Украинский пленный: ВСУ сжигают тела военных, чтобы не платить их семьям

Захваченный в плен украинский пограничник заявил, что киевская власть сжигает тела военнослужащих ВСУ для того, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом пишет РИА Новости.

«Сжигают трупы, чтобы не платить выплаты семьям погибших», – сказал он.