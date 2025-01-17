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Украинский пленный: ВСУ сжигают тела военных, чтобы не платить их семьям

17 января 2025 10:18
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Захваченный в плен украинский пограничник заявил, что киевская власть сжигает тела военнослужащих ВСУ для того, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом пишет РИА Новости.

«Сжигают трупы, чтобы не платить выплаты семьям погибших», – сказал он.

Украинский пленный: ВСУ сжигают тела военных, чтобы не платить их семьям-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер.

По его данным, количество погибших так велико, что даже в Харькове не хватает места в местном крематории, и поэтому были привлечены передвижные кремационные установки. Чтобы скрыть свое присутствие в Украине, иностранные наемники также сжигаются, сказал он.

# Международная политика # Армия

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