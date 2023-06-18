По словам украинского пленного Давида, на фронте он встречал иностранных солдат из Польши и США, которые явно командовали украинскими солдатами, пишет РИА Новости.

Он отметил, что военнослужащих ВСУ централизованно тренируют узнавать шевроны и знаки отличий, которые используются армиями стран НАТО, и им нередко приходится контактировать с иностранными солдатами.

Давид добавил, что иностранцы демонстрируют более наглое поведение, и даже в отдельных ситуациях украинским солдатам приходится ждать их тренировки на стрельбище, несмотря на то, что они приехали позже. Он также высказал мнение, что в нынешней украинской армии иностранцам отдается больший приоритет, что может пойти во вред украинским военным.

Давид был мобилизован 7 февраля 2023 года и попал в плен 3 мая 2023 года.