Украинские военные расстреляли беженцев на границе? В сети появилось провокационное видео

Новости Украины. Очередное провокационное видео с кадрами расстрела людей распространяют Telegram-каналы. Автор материала указывает на свою причастность к спецслужбам Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Очередное провокационное видео с кадрами расстрела людей распространяют Telegram-каналы. Автор материала указывает на свою причастность к спецслужбам Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пользователь популярной соцсети Василь Румак пишет, что данные кадры ему прислал знакомый военный. На видео, если цитировать первоисточник, украинские военные, которые стреляют по беженцам на белорусско-украинской границе. Официального подтверждения инциденту с применением огнестрельного оружия с украинской стороны не поступало. Само видео снято ночью. На кадрах видно, как группа людей движется цепочкой. После чего появляются военные с оружием и начинают расстреливать их. На видео запечатлены якобы действия 61-й бригады Вооруженных Сил Украины.
При этом пользователь и сам допускает, что это может быть провокацией. Так как события происходили три дня назад, а кадры появились лишь сейчас. Ролик мог быть снят в любой точке напряженности в абсолютно другое время. Тем более, что ранее в сети уже появлялись видеоматериалы задержаний беженцев, которые позже оказывались вбросом. Так что вполне возможно, что и это видео также постановочное. Вместе с тем в погранслужбе Украины (пока тоже только на своей странице в соцсети) заявили, что это фейк.