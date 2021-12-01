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Украинские военные расстреляли беженцев на границе? В сети появилось провокационное видео

01 декабря 2021 17:42
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Новости Украины. Очередное провокационное видео с кадрами расстрела людей распространяют Telegram-каналы. Автор материала указывает на свою причастность к спецслужбам Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинские военные расстреляли беженцев на границе? В сети появилось провокационное видео-1

Пользователь популярной соцсети Василь Румак пишет, что данные кадры ему прислал знакомый военный. На видео, если цитировать первоисточник, украинские военные, которые стреляют по беженцам на белорусско-украинской границе. Официального подтверждения инциденту с применением огнестрельного оружия с украинской стороны не поступало. Само видео снято ночью. На кадрах видно, как группа людей движется цепочкой. После чего появляются военные с оружием и начинают расстреливать их. На видео запечатлены якобы действия 61-й бригады Вооруженных Сил Украины.

Украинские военные расстреляли беженцев на границе? В сети появилось провокационное видео-4

При этом пользователь и сам допускает, что это может быть провокацией. Так как события происходили три дня назад, а кадры появились лишь сейчас. Ролик мог быть снят в любой точке напряженности в абсолютно другое время. Тем более, что ранее в сети уже появлялись видеоматериалы задержаний беженцев, которые позже оказывались вбросом. Так что вполне возможно, что и это видео также постановочное. Вместе с тем в погранслужбе Украины (пока тоже только на своей странице в соцсети) заявили, что это фейк.

# Беженцы # Фотофакт

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